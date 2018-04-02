Політв'язень Бахолдін знаходиться в московському СІЗО-1

Політичний в'язень Денис Бахолдін находиться в Москві у СІЗО-1, "Матроська тиша".

Про це стало відомо Світлані Сидоркин, передає Fahrenheit Vision.

Видання зазначає, що можна писати електронні листи через ФСВП-лист (fsin-pismo.ru, Москва, СІЗО-1, Бахолдін Денис Ігорович, 1981)

Також зазначається, що Денис може не дуже довго бути в Москві.

Нагадаємо, нещодавно в Берліні пройшла акція на підтримку активіста з РФ Бахолдіна.

Рік тому, 10 березня 2017 року Бахолдіну було пред'явлено звинувачення в «участі в екстремістських організаціях, заборонених судом». Слідство підключило свідків з-поміж ув'язнених, які «пізнали» Дениса, в результаті його звинувачують в участі у «Правому секторі», в чому правозахисники сильно сумніваються. Російська організація «Меморіал» вважає таке звинувачення неспроможним, оскільки там фігурують підробні документи.

Але вже прозвучало, що Бахолдіна збираються притягати також за участь у бойових діях в АТО на боці України.

«Перспективи цієї справи, на жаль, дуже сумні, тому потрібна публічність, щоб знали, яке беззаконня відбувається», - говорить Штайс.

У 2014 році, коли Росія розпочала війну в Україні, Бахолдін брав участь у антивоєнних акціях у Москві. Його затримували за участь у протестних акціях понад 10 разів. Найвідомішою його акцією став перформанс «Путін - військовий злочинець» у день народження президента РФ 7 жовтня 2014 року. «Ми повинні зупинити війну. Якщо ви думаєте, що це вас не стосується, ви помиляєтеся», - закликав він, ходячи в масці Путіна по Москві, а за ним бігала поліція, не знаючи, затримувати або не затримувати.

Розуміючи, що йому загрожує арешт, у жовтні того ж року Бахолдін переїхав до України. У березні 2017 року він, сподіваючись відвідати хвору матір, був затриманий у Брянську, у прикордонній зоні, і побитий.

За статтею 282.2, ч.2 КК РФ. суди вже винесли ряд заочних вироків щодо людей, які перебувають на території України.Ті ж слідчі, які вели справу Бахолдіна, зараз розслідують справу громадянина України Олександра Шумкова, якому пред'явлено те ж звинувачення. Та ж стаття інкримінується й громадянинові України Роману Терновському, який сидить зараз у слідчому ізоляторі в Лефортово. Якщо не добитися міжнародного розголосу, затримання і звинувачення за цією статтею, яка загрожує до 6 років ув'язнення, будуть продовжуватися, підкреслювали учасники акції.

Окрім Берліна акції солідарності з Бахолдіним були організовані в суботу також у Москві, Нижньому Новгороді, Києві, Львові, Вільнюсі, Нью-Йорку, Парижі.