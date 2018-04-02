Польща планує побудувати швидкісне шосе до кордону з Україною

У Польщі мають намір побудувати швидкісне шосе до українського кордону з виходом на КПП "Ягодин". Про це повідомили в Укравтодорі з посиланням на Генеральну дирекцію національних доріг і автострад Польщі (GDDKiA).

"У Польщі планують побудувати швидкісне шосе S12 до українського кордону з виходом на наш КПП "Ягодин", - йдеться у повідомленні.

Нове швидкісне шосе буде мати по дві смуги руху в кожну сторону.

Водночас, з української сторони планується в найближчі роки провести реконструкцію швидкісного шосе автомобільної дороги М-07 від Ковеля до КПП "Ягодин".