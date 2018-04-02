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Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

Польща планує побудувати швидкісне шосе до кордону з Україною

2 квітня, 2018 - 14:33

У Польщі мають намір побудувати швидкісне шосе до українського кордону з виходом на КПП "Ягодин". Про це повідомили в Укравтодорі з посиланням на Генеральну дирекцію національних доріг і автострад Польщі (GDDKiA).

"У Польщі планують побудувати швидкісне шосе S12 до українського кордону з виходом на наш КПП "Ягодин", - йдеться у повідомленні.

Нове швидкісне шосе буде мати по дві смуги руху в кожну сторону.

Водночас, з української сторони планується в найближчі роки провести реконструкцію швидкісного шосе автомобільної дороги М-07 від Ковеля до КПП "Ягодин".

Джерело: День

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