Президент Латвії затвердив освітню реформу: Школи нацменшин переходять на державну мову

Президент Латвії Раймондс Вейоніс у понеділок, 2 квітня, затвердив освітню реформу, згідно з якою школи національних меншин переходять на латиську мову навчання. Про це повідомила прес-служба латвійського президента, передає "ЄП".

"Навчання в середній школі латиською мовою забезпечить однакові можливості для всієї молоді отримати якісну освіту і побудувати своє життя в Латвії, щоб тут вчитися і працювати. Це створить більш згуртоване суспільство і сильну державу", - наголосив президент Латвії.

Президент Латвії також відзначив, що діти, як і раніше, зможуть вивчати предмети, пов'язані з національними меншинами, їх ідентичністю і культурою, а також вивчати значну кількість предметів своєю рідною мовою.

Сейм Латвії в третьому, остаточному читанні прийняв поправки до закону про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою.

Реформа передбачає, що у початковій школі (1-6 класи) навчання здійснюється за трьома моделями (при цьому 50% предметів викладаються латиською мовою), на завершальному етапі основної освіти (7-9 класи) 80% навчального процесу забезпечується державною мовою. У середній школі (10-12 класи) - навчання йде тільки латиською мовою, за винятком предметів, пов'язаних з рідною мовою (рідна мова та література).

Перехід до цього буде забезпечений поступово. У 2019/2020 навчальному році 80% навчання державною мовою в основній школі необхідно буде забезпечити тільки в 7-х класах, в 2020/2021 навчальному році - в 7-х і 8-х класах, а в 2021/2022 навчальному році - вже на всьому заключному етапі основної школи.

У середній школі в 2020/2021 навчальному році повністю державною мовою навчатимуться учні 10-11-х класів, через рік - всіх класів.