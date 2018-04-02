Принцу Бельгії скоротили виплати через несанкціоновану дипломатичну діяльність

Парламент Бельгії ухвалив рішення скоротити видатки на утримання принца Лорана через його несанкціоновану дипломатичну діяльність. Про це повідомляє ВВС, передає "ЄП".

Принц Лоран минулого року у парадній формі морського офіцера відвідав посольство Китаю в Брюсселі, щоб вшанувати 90-річчя Китайської народної армії.

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель попереджав принца про необхідність отримувати дозвіл МЗС перед проведенням будь-якої дипломатичної діяльності.

Мішель запропонував скоротити щорічне фінансування діяльності принца на 15% і депутати підтримали це рішення. До скорочення бельгійський бюджет виділяв принцу 307 тисяч євро, тепер він отримає на 46 тисяч євро менше.

54-річний принц Лоран є молодшим братом короля Філіппе. Перед голосуванням він надіслав емоційного листа до депутатів, в якому нагадав, що він, як член королівської родини, не може заробляти на життя.

Він назвав голосування "судом над моїм життям".

"Ці виплати, скорочення яких обговорюється в результаті політичних або медійних течій, - це ціна на життя - ціна мого життя", - написав він.

Адвокат принца раніше заявив, що уряд не може скорочувати виплати, адже Лоран не має доступу до соціального забезпечення або пенсії, а також не має права влаштуватися на оплачувану роботу.

Це вже не перший випадок, коли принц проводить несанкціоновану дипломатичну діяльність.

У жовтні 2016 року він зустрівся з прем'єр-міністром Шрі-Ланки Ранілом Вікрамасінгхом, коли той відвідав Брюссель. Принц їздив в Демократичну Республіку Конго в 2011 році і зустрівся з президентом Жозефом Кабілою, здійснив декілька візитів до Лівії, коли Муаммар Каддафі перебував у владі.