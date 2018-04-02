"ПриватБанк" подав позов на $3 млрд проти аудитора PwC

ПАТ "ПриватБанк" 30 березня 2018 року подав у районний суд Нікосії (Кіпр) офіційний судовий позов стосовно аудиторських компаній PricewaterhouseCoopers (Кіпр) і PricewaterhouseCoopers (Україна). Про це повідомили у прес-службі банку.

Як повідомляється, сума позовної заяви становить 3 млрд доларів. Цю суму, за твердженням банку, становлять збитки, які були понесені ним в результаті серйозних і значних порушень з боку PwC своїх обов'язків і, насамперед, обов'язків при перевірці фінансової звітності банку за звітні періоди, що закінчуються 31 грудня 2013 року, 31 грудня 2014 року і 31 грудня 2015 року.

"Після подачі судового позову проти колишніх власників банку у Високому суді Лондона в грудні 2017 року позовну заяву проти PwC являє собою наступний важливий крок, зроблений ПриватБанком по відшкодуванню величезних збитків, тягар від яких до цих пір в значній мірі впливає на економіку України", - йдеться в повідомленні прес-служби.

"Подача позову проти PwC є логічним та необхідним кроком, враховуючи велику відповідальність PwC з перевірки фінансової звітності банку. Абсолютна нездатність PwC виявити в банку операції шахрайства протягом багатьох років призвела до того, що практично весь корпоративний кредитний портфель банку не обслуговується та не має відповідного заставного забезпечення. Тепер кіпрський суд буде приймати рішення щодо PwC в установленому порядку", - прокоментував подачу позовної заяви голова правління Приватбанку Петро Крумханзл.

"ПриватБанк" доручив міжнародної юридичної компанії Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобританія) спільно з кіпрськими юридичними фірмами antis відділ Triantafyllides & Sons та Chrysses Demetriades & Co представляти його інтереси в ході судових розглядів з PwC.

Нагадаємо, в липні 2017 року НБУ виключив PricewaterhouseCoopers з Реєстру аудиторських фірм. У той же час Рада з фінансової звітності Великобританії (FRC) оштрафував на 5,1 млн фунтів стерлінгів аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), а також на 114 750 фунтів стерлінгів аудитора Ніколаса Вільяма Едварда Бодена за помилки, допущені при аудиті компанії RSM Tenon Group.

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