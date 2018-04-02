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Рятувальники попередили про лавини в Карпатах

2 квітня, 2018 - 09:48
Фото з відкритих джерел

У зв'язку з снігопадами в Карпатах у понеділок, 2 квітня, очікується значна снiголавинна небезпека. Про це із посиланням на Укргідрометцентр повідомляє прес-служба ДСНС України.

"У зв'язку зі снігопадами у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що на річках і водосховищах України очікується поступове ослаблення льодоставу.

Джерело: День

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