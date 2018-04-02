САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови Держаудитслужби Гаврилової

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової, якій інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба САП.

“За версією детективів, голова Державної аудиторської служби впродовж 2015–2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 млн грн. Законність підстав набуття власності не підтверджена доказами, а їхня вартість значно перевищує законні доходи посадовця”, - йдеться у повідомленні.

Також, на переконання слідства, голова Держаудитслужби внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн). Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів її сім’ї майна.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали за власними напрацюваннями у січні 2017 року та завершили 3 березня 2018 року. Після цього впродовж місяця підозрювана та її адвокати ознайомлювалися з матеріалами слідства.

Як повідомлялося, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.

Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого забов'язання.