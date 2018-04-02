Сьогодні в Україні почали роботу мобільні групи з ліквідації заборгованості по зарплатах

У понеділок, 2 квітня, у найбільш проблемних регіонах України почали роботу мобільні групи з ліквідації заборгованості по зарплатах. Про це заявила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, передає прес-служба Мін'юсту.

"З 2 квітня почали працювати мобільні групи з ліквідації заборгованості по зарплаті у 6 містах України: у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Маріуполі, Торецьку та Сєвєродонецьку. До кінця квітня аналогічні мобільні групи запрацюють у Рівному, Запоріжжі, Миколаєві, Києві, Хмельницькому та Херсоні", - сказала Глущенко.

Мобільні групи перевірятимуть стан виконання судових рішень щодо оплати праці підприємствами.

"Оскільки робота аналогічних мобільних груп зі стягнення заборгованості по аліментах довела свою ефективність, було прийнято рішення застосувати такий метод впливу і до боржників з виплати заробітної плати", - додала Глущенко.