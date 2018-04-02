Сьогодні в Україні стартує національна кампанія "Лікар для кожної сім'ї"

Сьогодні, 2 квітня в Україні стартує національна кампанія "Лікар для кожної сім'ї", під час якої кожен громадянин отримає можливість обрати лікаря первинної ланки і укласти з ним декларацію про обслуговування. Вже з 2 липня держава буде виділяти кошти на кожного пацієнта – 370 грн за ведення протягом року.

Зазначимо, що процес підписання декларацій з терапевтами, педіатрами та сімейними лікарями почався ще в 2017 році під час тестового режиму роботи електронної системи охорони здоров'я. На сьогодні в системі зареєстровано вже 106 тис. декларацій.

"Обрати свого лікаря - значить визначитися з терапевтом, педіатром або сімейним лікарем, якому ви готові довірити своє здоров'я. Підписуючи з ним декларацію, ви повідомляєте державі, що гроші за ваше обслуговування НСЗУ має спрямовувати саме в той заклад, в якому працює обраний вами лікар", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначимо, що Національна кампанія по вибору лікаря не має певного строку: він триватиме, поки всі українці не визначаться зі своїми лікарями. Тому ви зможете підписати декларацію як у квітні, так і в червні або жовтні. У той же час слід звернути увагу, що лікарі можуть обслуговувати лише певну кількість пацієнтів: сімейний лікар - 1,8 тис., терапевт - 2 тис., педіатр - 900 пацієнтів.

Важливо, що заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключений до системи "Електронне здоров'я". Чи підключено заклад до електронної системи охорони здоров'я, уточніть в реєстратурі або в лікаря чи перевірте самостійно за посиланням.

"Ви не повинні вибирати лікаря за місцем прописки чи проживання. Ці та інші правила чітко окреслені в Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу", - підкреслюють у міністерстві.

Інший важливий документ - Порядок надання первинної медичної допомоги - містить чіткий перелік послуг, які будуть надавати терапевт, педіатр і сімейний лікар, а також впроваджує сервісні вимоги для медзакладів первинної допомоги та формує нову культуру взаємодії лікаря і пацієнта.