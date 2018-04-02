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SpaceX відправляє на МКС наукові прилади

2 квітня, 2018 - 15:46
Фото Reuters

Сьогодні в 16:30 (за часом Східного узбережжя в Америці) ракета-носій Falcon 9 вилетить на Міжнародну космічну станцію (МКС). Як повідомили в NASA, SpaceX доставить на МКС спеціальні прилади для науки, передає УНІАН.

Старт Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon пройде з американської бази ВПС на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида. Носій Falcon 9 з космічною вантажівкою Dragon прилетить на МКС 4 квітня.

На борту є вантаж масою в 2,63 тонни, серед якого прилади для вивчення земної бурі і виявлення хвороботворних організмів на борту станції, а також питну воду та необхідне продовольство. Стикування буде відбуватися під керівництвом астронавта Норисіге Канаі з Японії, а його підстрахує американець Скотт Тінгл.

На сьогоднішній день на МКС знаходяться американські астронавти Фойстел Ендрю, Річард Арнольд і Олег Артем'єв і Антон Шкаплеров з Росії.

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