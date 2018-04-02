Спосіб отруєння Скрипаля вказує на підготовку вбивства на високому рівні, - ЗМІ

Британські чиновники, які розслідують отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля, вважають, що вбивця наніс отруту на дверну ручку його домівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на матеріал, опублікований виданням The New York Times.

На їхню думку, дана операція є настільки ризикованою, що навряд чи вона була б здійснена без схвалення Кремля.

Теорія, згідно з якою нервово-паралітичну речовину було нанесено на двері, передбачає, що вбивця підходив до дому Скрипаля на тихій вулиці в Солсбері 4 березня, в той день, коли він і його дочка Юлія були отруєні.

Враховуючи те, що нервово-паралітична речовина настільки потужна, чиновники вважають, що завдання міг виконати тільки навчений фахівець, знайомий з хімічною зброєю.

Річард Гатрі, незалежний експерт з хімічної зброї, розповів, що речовина мала бути розроблена так, щоб вона залишалася на ручці дверей, а потім надійно потрапила на руку жертви. Він додав, що: “Це має величезне значення, якщо це була дверна ручка, тому що це означає, що хтось повинен був бути в Великій Британії з матеріалом ... Все, що ви створюєте, що мало б триматися на ручці дверей, треба було зробити таким, щоб воно було видалене з ручки після того, як до неї торкнуться, але і не занадто швидко зникло. Це складна хімія”.

Британські та американські чиновники скептично ставляться до того, що незалежні суб’єкти могли провести таку ризиковану операцію або отримати речовину без схвалення на найвищому рівні російського уряду.

У матеріалі зазначено також те, що майже точно таке ж формулювання американські спецслужби використовували в жовтні 2016 року, коли вони вперше приписали злам електронної пошти Національного комітету Демократичної партії США групі російських хакерів.

Через 4 тижні після замаху, британські та американські чиновники задаються лише питанням про те, чи знав президент РФ Володимир Путін про це, або особисто віддав наказ. Теоретично можно припустити, що немає доказів його безпосередньої участі, але він сам як колишній офіцер КДБ вміє приховувати свої зв’язки.

Британські та американські офіційні особи кажуть, що вони вражені символізмом нападу на Скрипаля, а також його ефективності. Адже до того було багато способів убити колишнього шпигуна: його можна було застрелити або підлаштувати аварію. Але вбивці знали, що нервово-паралітичну речовину буде ідентифіковано, і знали, що це буде пов’язано з Росією. Це мало на увазі відсилання охолоджуючого сигналу іншим, хто подумав би про те, щоб співпрацювати із Заходом чи інформувати його.

На думку ознайомлених зі слідством чиновників проведенням операції в історичному британському місті недалеко від Лондона вони показують, що немає місця недоступного для російських вбивць.

Як повідомлялося раніше, дочка колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлія, яка прийшла до свідомості після отруєння в Солсбері, почала самостійно їсти та пити.