Суд Миколаєва дозволив Сенкевичу знову стати мером

Центральний районний суд Миколаєва постановив відстороненому міському голові Миколаєва Олександру Сенкевичу негайно повернутися на посаду. Про це повідомляє прес-центр миколаївського райсуду.

У відомстві зазначили, що до суду надійшла заява від Сенкевича про ухвалення додаткового рішення за його позовом до Миколаївської міськради про визнання протиправним та скасування рішення від 5 жовтня 2017 року "Про дострокове припинення повноважень міського голови". Відповідне рішення судом було скасовано 16 березня.

При цьому представники позивача просили допустити негайне виконання рішення Центрального райсуду Миколаєва від 16 березня.

"Додатковим рішенням суду від 02.04.2018 року допущено негайне виконання рішення суду про визнання протиправним та скасування рішення 27-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради VII скликання від 5 жовтня 2017 року про дострокове припинення повноважень міського голови з дня його ухвалення в повній частині", - наголошується у заяві райсуду.

"Відтак, Сєнкевич може негайно повертатися до обов’язків міського голови", - повідомляє прес-центр "Самопомочі".