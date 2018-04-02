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Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

Світоліна залишилася на четвертому місці у новому рейтингу WTA

2 квітня, 2018 - 13:04
Фото Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна залишилася на четвертому місці у новому рейтингу WTA. Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Світоліна має 5970 очок та залишається на четвертій позиції у світовій класифікації. Перше місце утримує румунка Сімона Халеп (8140), другою йде Каролін Возняцкі з Данії (6790), третьою - іспанка Гарбіньє Мугуруса (5970).

До топ-100 світового рейтингу WTA, окрім Світоліної, входять ще три українки - Леся Цуренко займає 40-е місце, Катерина Козлова - 66-е, Катерина Бондаренко - 76-е.

 

Джерело: Еспресо

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