Українська тенісистка Еліна Світоліна залишилася на четвертому місці у новому рейтингу WTA. Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Світоліна має 5970 очок та залишається на четвертій позиції у світовій класифікації. Перше місце утримує румунка Сімона Халеп (8140), другою йде Каролін Возняцкі з Данії (6790), третьою - іспанка Гарбіньє Мугуруса (5970).

До топ-100 світового рейтингу WTA, окрім Світоліної, входять ще три українки - Леся Цуренко займає 40-е місце, Катерина Козлова - 66-е, Катерина Бондаренко - 76-е.