Синоптики попереджають про можливе підвищення рiвнiв води на водоймах

У зв'язку з очікуваними дощами та сніготаненням у понеділок 2 квітня можливе підвищення рiвнiв води на водоймах країни. Про це повідомляє прес-служба ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.

«2 квітня у зв'язку з очiкуваними дощами та сніготаненням можливе підвищення рiвнiв води над рiвнями на 8 год. 30 березня: в нижній течії р.Боржава - 2,0-2,5 м, з виходом води на заплаву, часткове затоплення сільгоспугідь ряду прирічкових сіл, автодоріг місцевого значення; на ділянці Тиси В.Бичків - Вилок, у нижніх течіях Ужа та Латориці 1,5-2,0 м, з виходом води на заплаву; рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), у верхів'ях та середніх течіях річок Закарпаття 0,5-1,5м; рiчках басейнів Прип'яті, Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7м, вихiд води на заплаву, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих госпспоруд (Ратнiвський р-н Волинської обл.)», - йдеться у повідомленні.

Можливе утворення значного місцевого стоку з додатковими підтопленнями та зсувів перезволоженого ґрунту.

У зв'язку з продовженням розвитку весняного водопілля та опадами, 2 квітня на річках басейнів Прута та Сірету очікується подальший підйом рівнів води на 0,2 - 0,7 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Крім того, 2-5 квітня на р. Дунай біля м. Вилкове (Одеська обл.) внаслідок проходженням хвилі весняного водопілля та нагінного вітру очікується збереження небезпечних рівнів води в межах 160-170 см ( при 155 см підтоплення понижених незаселених ділянок міста). На 8 год. 30 березня рівень води р. Дунай м. Вилкове дорівнює 160 см над нулем поста.

3-5 квітня на українській ділянці,у зв'язку з проходженням хвилі весняного водопілля очікується подальше підвищення рівнів води з досягненням небезпечної позначки 535 см над нулем поста, при якій починається підтоплення причалів № 1-5 Ренійського морського торгівельного порту. На 8 год. 30 березня рівень води р. Дунай м. Рені дорівнює 517 см над нулем поста.