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У 21 області України введено заборону на виловлювання риби

2 квітня, 2018 - 20:09
Фото: Державне агентство рибного господарства України

У 21-й області України через нерест з першого квітня ввели заборону на виловлювання риби.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства України.

Нерест – особливий період у процесі відтворення риб.

У Чернігівській області заборона розпочнеться з 6 квітня. У Миколаївській області –  з 5 квітня. У Закарпатській області вона стартувала ще 31 березня. Терміни заборони відрізняються залежно від областей та водойм. В Одеській області з 7 квітня на час нересту також встановлено заборону щодо спеціалізованого вилову оселедця на окремих ділянках р. Дунай.

Також з 1 квітня у 15 областях встановлено заборону на вилов раків.

Щороку у весняно-літній період правоохоронці проводять профілактичні заходи, спрямовані на запобігання вчиненню правопорушень на водних об'єктах у період нерестової заборони.

Джерело: День

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