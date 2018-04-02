У 21 області України введено заборону на виловлювання риби

У 21-й області України через нерест з першого квітня ввели заборону на виловлювання риби.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства України.

Нерест – особливий період у процесі відтворення риб.

У Чернігівській області заборона розпочнеться з 6 квітня. У Миколаївській області – з 5 квітня. У Закарпатській області вона стартувала ще 31 березня. Терміни заборони відрізняються залежно від областей та водойм. В Одеській області з 7 квітня на час нересту також встановлено заборону щодо спеціалізованого вилову оселедця на окремих ділянках р. Дунай.

Також з 1 квітня у 15 областях встановлено заборону на вилов раків.

Щороку у весняно-літній період правоохоронці проводять профілактичні заходи, спрямовані на запобігання вчиненню правопорушень на водних об'єктах у період нерестової заборони.