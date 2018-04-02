У Бахрейні знайшли найбільше в історії королівства родовище нафти та газу

У західній частині Бахрейну виявлені багаті поклади нафти та газу, що значно перевищують усі дотеперішні запаси чорного золота й блакитного палива країни. Про це повідомляє DW.

Влада Бахрейну заявила про виявлення найбагатшого родовища нафти та газу в країні. Повідомлення поширило в неділю, 1 квітня, державне інформаційне агентство королівства BNA. Як стверджується, знайдені запаси вуглеводнів значно перевищують всі нафтогазові родовища, відкриті в країні з 1932 року.

Жодних подробиць щодо обсягів виявлених корисних копалин не розголошується. Зазначається лише, що наявних у родовищі запасів цілком досить для тривалого видобутку.

Бахрейн, на відміну від сусідніх країн Перської затоки, не мав досі значних запасів нафти та газу. Нинішні щоденні обсяги видобутку нафти з єдиного розташованого на території власне Бахрейну родовища становлять близько 50 тисяч барелів. Добові обсяги видобутку природного газу на цьому родовищі - близько 28 мільйонів кубічних метрів. Ще 150 тисяч барелів чорного золота щодоби Бахрейн отримує від родовища Абу Сафа, котре ця близькосхідна країна експлуатує разом із Саудівською Аравією. 80 відсотків надходжень до бюджету Королівство Бахрейн завдячує саме нафті та газу.