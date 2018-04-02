У Франції починається тримісячна хвиля страйків залізничників

З понеділка, 2 квітня, у Франції починається хвиля страйків, яку оголосили профспілки залізничних працівників, компанії Air France, енергетиків і студенти університетів. Про це повідомляє RFI.

Три найбільші профспілки працівників залізничного транспорту - CGT, CFDT і Unsa - оголосили про початок загального страйку з 19 години понеділка.

Як повідомляється, він триватиме три місяці, протягом яких буде зупинено рух поїздів на два дні в тиждень. Четверта профспілка, SUD-Rail, закликає працівників залізничного сектора до загального безперервного страйку, продовження якого буде вирішуватися голосуванням профспілкового комітету кожні 24 години.

Профспілки страйкують проти реформи національної компанії залізниць SNCF, яка, фактично, є монополістом у цій галузі. Реформа запроваджує конкуренцію в залізничному секторі, а також скасовує особливий статус і пільги її співробітників. Профспілки також побоюються, що реформа уряду дозволить в майбутньому приватизувати цю державну компанію.

Як обіцяють профспілки, участь у страйку буде масовою. Вони також звинувачують дирекцію компанії SNCF в тому, що вона обіцяла премії тим машиністам, які погодяться вести поїзди в дні страйку.

За повідомленнями дирекції SNCF, у перший день страйку у ній візьмуть участь 48% працівників, в тому числі 77% машиністів. У вівторок, 3 квітня, 88% швидкісних поїздів TGV будуть скасовані.

В авіакомпанії Air France вівторок, 3 квітня, буде вже четвертим днем ​​страйку, 7 квітня - п'ятим. Працівники компанії почали страйковий рух 22 лютого і проводять його точково. За інформацією дирекції компанії, близько чверті рейсів в ці дні будуть скасовані. Головною вимогою профспілок є збільшення заробітної плати на 6%.

Також у вівторок пройде страйк прибиральників сміття. Він торкнеться в основному Парижа і його передмість. Працівники вимагають зниження пенсійного віку через важкі умови праці.

Профспілки енергетиків закликали до страйку, починаючи з вечора неділі, аж до 28 червня. Вони вимагають зупинки приватизації енергетичного сектора.

Студенти університетів Парижа, Тулузи, Бордо і Руана також проведуть страйк проти закону, який встановлює відбір абітурієнтів під час вступу. До останнього часу записатися в державний університет міг кожен, хто отримав атестат про повну загальну середню освіту (ВАС).