Що вподобав, на те й перетворився.
Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

У Казахстані обшукують офіс журналу Forbes

2 квітня, 2018 - 18:53
Фото: Forbes Kazakhstan

Співробітники поліції Казахстану проводять обшук в редакції журналу Forbes Kazakhstan в Алма-Аті.

Про це повідомляється на сайті видання.

Як розповів видавець Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов, до редакції зайшли дві опергрупи ДВС Алма-Ати. Одна група почала проводити обшук, друга – забрала у поліцію заступника головного редактора журналу Олександра Воротилова.

Співробітників редакції тримають в кабінеті, при них ведуться слідчі дії. У працівників відібрали мобільні телефони.

Міжнародний фонд захисту свободи слова Аділ соз повідомляє, що затриманий журналіст порталу Forbes.kz Олександр Воротилов. В офісі Ratel.kz затримані Марат Асипов, Сапа Мекебаєв і Анна Калашникова.

Джерело: День

Більше новин

На 5 каналі запустять новий проект "WineMap TV"
Слобожанська громада матиме молодіжне радіо
Періс Хілтон прибула до Львова на відкриття реконструйованого готелю
Сущенко провину не визнав у повному обсязі, - адвокат
Cisco і українська Вікіпедія оголосили конкурс матеріалів про інформаційну безпеку
МІП України засуджує затримання кримськотатарського активіста Мемедемінова

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 