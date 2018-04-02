У Казахстані обшукують офіс журналу Forbes

Співробітники поліції Казахстану проводять обшук в редакції журналу Forbes Kazakhstan в Алма-Аті.

Про це повідомляється на сайті видання.

Як розповів видавець Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов, до редакції зайшли дві опергрупи ДВС Алма-Ати. Одна група почала проводити обшук, друга – забрала у поліцію заступника головного редактора журналу Олександра Воротилова.

Співробітників редакції тримають в кабінеті, при них ведуться слідчі дії. У працівників відібрали мобільні телефони.

Міжнародний фонд захисту свободи слова Аділ соз повідомляє, що затриманий журналіст порталу Forbes.kz Олександр Воротилов. В офісі Ratel.kz затримані Марат Асипов, Сапа Мекебаєв і Анна Калашникова.