У Коста-Риці новим президентом став ліберал Карлос Альварадо

Президентські вибори в Коста-Риці виграв колишній міністр праці країни Карлос Альварадо. Про це у понеділок, 2 квітня, повідомляє Deutsche Welle.

Після підрахунку 95 відсотків бюлетенів виборча комісія країни повідомила, що за Карлоса Альварадо, якого висунула урядова партія "Громадянська дія", віддали голоси 60,79% виборців.

Інший кандидат - депутат-євангеліст Фабрісіо Альварадо, який не є його родичем і представляє опозицію, вже привітав свого супротивника з перемогою.

"Я вітаю Карлоса Альварадо з перемогою і хочу підкреслити, що він може на нас розраховувати, оскільки і ми теж любимо Коста-Рику", - написав він в Twitter.

38-річний Карлос Альварадо підтримує одностатеві шлюби та рівні права громадян. Його супротивник натомість виступав проти легалізації одностатевих шлюбів та абортів.

Попередній президент країни, член партії "Громадянська дія" Луїс Гільєрмо Соліс, обіймав посаду з 2014 року. Його та його уряд звинувачували в корупції, тому Карлос Альварадо спочатку відставав в передвиборчій гонці.