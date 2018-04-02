У Києві відбудуться урочистості з нагоди 100-річчя від дня народження Олеся Гончара

3 та 4 квітня 2018 року у Києві відбудуться урочистості з нагоди 100-річчя від дня народження письменника, громадського діяча, першого Лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, Голови Спілки письменників України, академіка НАН України, Героя України Олеся Гончара.

Про це повідомляє прес-центр Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка.

3 квітня, об 11:30 відбудеться відкриття Музею-кімнати Олеся Гончара (ауд. 15) та перерізання червоної стрічки. А вже о 12:00 розпочнеться урочисте засідання та вручення Державної літературної премії ім. Олеся Гончара (Актова зала). Місце проведення: Актова зала Інституту філології, бульвар Тараса Шевченка, 14

4 квітня, об 14:00 в Будинку письменників (Банкова 2) відбудеться вручення Міжнародної німецько-української премії Олеся Гончара.

Довідка:

Олесь Терентійович Гончар (3 квітня 1918, Ломівка, Катеринославська губернія, УНР —14 липня 1995, Київ, Україна) — український письменник, літературний критик, громадський діяч. Був одним із засновників Українського фонду культури. Автор романів "Собор" (1968), "Людина і зброя" (1960), "Щоб світився вогник" (1955), дилогії "Таврія" (1952) і "Перекоп" (1957), трилогії "Прапороносці" (1946-1948).

Він народився в незалежній Україні – УНР. Власне, він фактично був її ровесником. Дитячі роки його припали на добу українського національного відродження, юнацтво — на час, коли те відродження стало розстріляним. Без лапок, які інколи ставлять, говорячи про це. Юність — фронт, полон, знову фронт. Йому дуже пощастило: він повернувся додому живим і не зламаним духовно, а лише привченим Системою ховати свої справжні думки, натомість говорити те, що від тебе хочуть почути. Але... Волею долі у Гончарові ще у сталінські часи просто-таки вибухнув справжній письменницький талант.

Більше про життя та творчість Олеся Гончара читайте у матеріалах «Дня»:

Світло віри Олеся Гончара

Олесь Гончар: людина, яка змогла стати вільною

«Я виходжу в світ з тавром на лобі»

Слово Гончара звучить на усіх мовах

Після «Собору»