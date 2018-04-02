У Луцьку - фотовиставка, присвячена 100-річчю авіації на Волині

Фотовиставка має назву «Заповідаємо вам небо» і була представлена разом з презентацією документального фільму «Право на крила», демонстрацію якого у листопаді минулого року зірвали представники «Свободи» та «Національного корпусу». Цей фільм було знято ще у 1970 році на луцькому аеродромі радянським кінорежисером Олексієм Габрилевичем. Він розповідає про авіаполк, який базувався у Луцьку 56 років, з 1948 по 2004 рік. Фільм – про щоденний побут льотчиків 806-го авіаполку винищувачів-бомбардувальників, який одним із перших присягнув на вірність незалежній Україні. Але протестувальники зірвали показ словами «припинити московський шабаш», бо ж фільм було знято у радянський період нашої історії. Нині ж демонстрація відбулася, і присутні могли переконатися, що фільм не має ніякої ідеологічної складової, хіба літаки з червоними зірками на фюзеляжах...

Фотовиставка «Заповідаємо вам небо» містить сотню знімків, часто унікальних, адже вже понад століття Волинь є одним із центрів розвитку європейської авіації. Як йдеться у дослідженні луцького краєзнавця Ігоря Левчука, «саме з її небом пов'язані імена видатних авіаторів Першої Світової війни, таких як Костянтин Арцеулов (вперше в світі вивів літак зі «штопора»), Едуард Пульпе (видатний повітряний ас, який загинув у волинському небі в 1916 році та був відспіваний у кафедральному костелі святих Петра і Павла в Луцьку), Олексій Черьомухін (засновник Центрального аерогідродинамічного інституту в Москві разом із видатним вченим Миколою Жуковським), видатні німецькі повітряні аси Освальд Бьольке, Ервін Бьоме, найрезультативніший повітряний ас Першої Світової війни Манфред фон Ріхтгофен, більше відомий як «Червоний Барон» та багато інших. В часи Другої Світової війни небо Волині стало справжнім ристалищем для радянських і німецьких авіаторів. Воно пам'ятає своїх захисників у перші дні червня 1941 року. Це Герої Радянського Союзу Олексій Новіков, Федір Архіпенко, Олексій Сєргов, Іван Лакєєв, Борис Єрьомін і Дмитро Тарасов. Пам’ятає і своїх визволителів у 1944 році, таких як Герої Радянського Союзу Степан Красовський, Сергій Мілашенков, Федір Полинін, Федір Бубліков, Микола Кузнєцов, Олександр Молєв, Чічіко Бенделіані, Віктор Подколоднов, Володимир Смірнов і Василь Сенатор. Багато хто з них знайшли свій вічний спокій у волинській землі. До їх могил наші земляки щороку покладають квіти, а їх іменами названі вулиці волинських міст і сіл. Свою історію має волинська авіація і у післявоєнний час. Імена колишніх льотчиків цього часу нині носять вулиці Луцька. На території одного з дитячих таборів під Луцьком зберігається літак, на якому літав перший космонавт світу Юрій Гагарін».

На зустрічі волинських авіаторів різних років були і хвилюючі спогади, і знайомства. Глядачі, більшість яких авіатори та члени їхніх сімей, на якусь мить повернулись в своє минуле, що було пов'язане з небом нашого краю. Це минуле, коли Луцьк був і містом авіаторів.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк