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У Маріуполі сталося ДТП: 3 людини загинули, 2 постраждали

2 квітня, 2018 - 10:25
Фото: ДСНС

У Маріуполі (Донецька область) вночі, 1 квітня, зіткнулися два автомобілі, в результаті події загинули три людини, ще двоє постраждали. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Встановлено, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. В результаті аварії загинули три людини, ще двоє, у тому числі 14-річна дитина, постраждали. Бійці 3-го державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла загиблих і постраждалих.

Повідомляється, що обидва постраждалих були госпіталізовані представниками швидкої медичної допомоги у важкому стані. 

Джерело: День

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