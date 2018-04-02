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У NASA показали процес танення окремої сніжинки (відео)

2 квітня, 2018 - 14:23
Скріншот з відео

Вчені з NASA вперше візуалізували процес танення окремої сніжинки і представили 3D-модель даного процесу. Про це повідомляється на сайті агентства.

Як зазначається, це дасть змогу зрозуміти, чому різні види снігу по-різному відображаються на екранах радарів і використовувати ці відмінності для спостереження за станом крижаного покриву і снігових шапок.

Представлена модель відображає всі етапи процесу танення сніжинки. Спочатку тала вода збирається у всіх увігнутих частинах сніжинки, потім вона накопичується, утворюючи оболонку рідини навколо ядра і, нарешті, перетворюється на краплю.

Джерело: Еспресо

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