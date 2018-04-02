У Німеччині планують впровадити військову форму для вагітних

Німецький бундесвер вже цього року хоче впровадити військову форму для вагітних. Як пише Frankfunter Allgemaine Zeitung, в середньому близько 2% жінок-солдатів – вагітні, й раніше вони були змушені носити цивільний одяг, передає ЄП.

Загальнодержавні закупівлі форми мають розпочатися наприкінці цього року, повідомила прес-секретар Міністерства оборони. Наразі військове відомство оцінює відгуки жінок-солдатів та працює над удосконаленням спеціальної уніформи.

Раніше Міноборони провело випробування форми для вагітних - було випробувано 500 комплектів уніформи різних розмірів та комбінацій. За даними міністерства, це еластичні форми, які можна носити протягом усього циклу вагітності.

Збройні сили інших країн вже впровадили спецодяг для вагітних. Досі жінки-військові бундесверу переходили на цивільний одяг на пізніших термінах вагітності. За даними міністерства, близько двох відсотків від усіх 20 тисяч німецьких жінок-військових - вагітні.