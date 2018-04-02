У Раді запровадять єдину електронну картку для нардепів, - Парубій

У Верховній Раді України буде запроваджена єдина електронна карта для народних депутатів. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає "РБК-Україна".

"Під час наради ми домовилися про запровадження єдиної електронної карти для народних депутатів, яка б працювала і на вхід у зал Верховної ради і для голосування в комітетах", - заявив Парубій.

За його словами, введення єдиної електронної карти для нардепів вирішить питання реєстрації і персональних голосувань парламентарів.

"Ми домовилися, що починаємо технічну підготовку для врегулювання цього питання, щоб наступне скликання вже могло працювати по тій системі - як працює сучасний европейський парламент, а ми могли тестувати дану програму. Я надав доручення апарату Верховної ради про підготовку технічних умов для того, щоб єдина електронна карта могла працювати", - розповів Парубій.

Голова ВР заявив, що в четвер депутати також планують розглянути в першому читанні два законопроекти щодо зміни кількості парламентських комітетів.

"Четвер ми починаємо з законопроектів щодо реформи парламенту. Зокрема з двох законопроектів щодо кількості комітетів і розподілу комітетів за принципом Дьонте. Пропонується, щоб ми цей блок реформ парламенту був першим в четвер, і ми з нього почали. Ми можемо вийти на позитивне рішення і прийняти в першому читанні ці два закони", - додав Парубій.

Нагадаємо, сьогодні також Рада розгляне законопроект про скасування е-декларування для громадських активістів.