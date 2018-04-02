У Вінниці презентували творчість дітей з аутизмом та влаштували масовий забіг

Сьогодні, 2 квітня, у Міжнародний день поширення інформації про аутизм у Вінниці відбулася соціальна акція «Діти дощу. Запали синім», під час якої у холі Вінницької міськради відкрили виставку творчих робіт людей з інвалідністю, провели забіг за участі дітей-аутистів та їхніх батьків, а на завершення організували символічний флешмобом, утворивши велике «живе» серце.

«Акцію «Діти дощу. Запали синім» ми організовуємо вже четвертий рік поспіль. Щороку до заходів, які слугують можливістю більше дізнатися про неймовірний світ особливих дітей, приєднується дедалі більше вінничан. Цього року до традиційного забігу за участі дітей-аутистів та їхніх батьків долучилися школярі з вінницьких шкіл та навіть патрульні, які підтримують наші ініціативи як волонтери, – коментує організаторка акції, керівник Центру соціалізації та реабілітації дітей з аутизмом та іншими розладами «Розвиток» Олеся Самойленко. – У Вінниці та області, за офіційними даними, нині мешкає 260 людей з аутизмом, насправді їх набагато більше, бо це статистика дітей від 4 до 18 років, до і після цього віку ніхто не обліковує, але ці люди є серед нас… Та найбільша проблема в тому, що бракує фахівців, які здатні працювати з такими дітьми і долучати їх до суспільства. Згідно з останніми дослідження, які провели у США, 47 % дітей, яким вчасно надали допомогу практично не відрізняються від своїх однолітків за розвитком і здібностями. Тобто їх можна і треба соціалізувати».

Після флешмобу на першому поверсі одного з торговельних центрів міста для особливих дітей організували розваги та різноманітні майстер-класи. На завершення дійства влаштували шоу мильних бульбашок.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора