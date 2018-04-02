У Вінниці відбудеться перший фестиваль "камерних" літератур і локальних текстів

З 15 по 17 червня на семи локація вінничани на гості міста матимуть нагоду поспілкуватися з письменниками з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Ізраїлю, які завітають до Вінниці на міжнародний літературний фестиваль під назвою «Острів Європа». За попередньою інформацією, у фестивалі візьмуть участь щонайменше 30 авторів, які працюють у різних жанрах. Організатори інтригують, що завдяки упродовж трьох фестивальних днів туристи чи вінничани зможуть дослідити простір міста не лише «своїми ногами, але й думками».

«Наразі для проведення фестивалю обрано 7 локацій під відкритим небом. Особливо цікавим є острів Кемпа, відомий у минулому також як Фестивальний, який він майже 10 років був ізольованим від громадськості, – говорить директор фестивалю Олександр Вешелені. – Зараз це природний оазис у центрі міста посеред Південного Бугу, доступний хіба вплав або взимку, коли річка замерзає. Ми пропонуємо експеримент: відчути цей простір, який цілий рік живе своїм життям, у рамках одного-єдиного фестивального заходу з читанням «острівних» текстів у форматі тихого мистецтва, яке не зачіпає екосистему острова, проте може бути чи не найголоснішим засобом проговорювання певних смислів – у тому числі й потреби збереження недоторканності острова».

На інших локаціях фестивалю – площах міста, сходах колишньої переправи, у саду музею Михайла Коцюбинського – пройдуть не тільки читання й дискусії, а й перформанси, концерти і театралізовані дійства. Кожен вечір завершуватиметься музично-поетичною літературною подією з географічним акцентом: це вечір сусідів, вечір Балкан і вечір південного вектору літератури та музики у відповідному стилі. Іншими експериментальними форматами будуть сніданки з видавцями, публічна рецензія критиків і свято «Блумсдей» (16 червня), яке вперше долучить Вінницю до світового руху на честь ірландського письменника Джеймса Джойса.

«Ми хочемо говорити про географічну й ментальну категорію Європи тому, що це наш дім, але водночас українці дуже часто доводять собі, що «Україна – це Європа», а не живуть із цією думкою. Ми намагалися зрозуміти, звідки цей автотренінг, чому в нас немає цього питомого знання, а якщо і є, то ми все одно в нього не до кінця віримо, – коментує письменниця і кураторка міжнародної програми фестивалю Катерина Калитко. – Мова й література часто першими реагують на великі зміни, які відбуваються у світі, зокрема, ми це побачили після анексії Криму, початку війни на Донбасі і з настанням соціальних зсувів, які відбуваються в Україні досі. Ми хочемо показати, що безвіз – це категорія не тільки формальна та бюрократична, а й ментальна. І цей безвіз шляхами літератури до нас прийшов уже давно, і, зокрема, вінницькі літератори – патрони нашого фестивалю Михайло Коцюбинський, Василь Стус і менш відомий, але не менш важливий Ігор Костецький – довели це своїм життєвим і творчим шляхом».

Для довідки: Фестиваль «народився» з проекту «Острів Європа», який ще у 2015 році заснували літераторки Катериною Калитко й Анною Вовченко. Досі він реалізовувався в рамках подій на Книжковому Арсеналі, на Форумі видавців і на фестивалі «Intermezzo», ставши майданчиком для діалогу між «малими» або ж «камерними» літературами тих країн, що, як і Україна, не мають великих можливостей для підтримки своєї літератури закордоном. Завдяки фестивалю організатори прагнуть надати слово голосам, яких менше чутно в Україні через їхню недостатню медійну розкрученість, та авторам, яких у нас поки не видавали.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця