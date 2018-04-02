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Україна стала однією з найбільш замінованих країн світу, - Міноборони

2 квітня, 2018 - 22:05
Фото: Укрінформ

Україна з початку російської агресії стала однією з найбільш замінованих країн світу, в окупованих і підконтрольних районах необхідно розмінувати 16 тис. кв. км території.

Про це на брифінгу заявив начальник Управління екологічної безпеки і протимінної діяльності Міноборони України Максим Комісарів, передає прес-служба відомства.

За його словами, сапери з початку боїв на Донбасі обстежили близько 26 тис. гектарів територій і знищили понад 340 тис. вибухонебезпечних предметів.

"З початку агресії Російської Федерації на територіях Донецької та Луганської областей значні райони виявилася забрудненими мінами і вибухонебезпечними залишками війни. За попередньою оцінкою, площа таких районів становить близько 7 тис. кв. км на підконтрольній території та орієнтовно 9 тис. кв. км на окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим", - зазначив Комісаров.

Він також заявив, що в даний час Україна є однією з найбільш забрудненої мінами та вибухонебезпечними предметами країн світу.

Джерело: День

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