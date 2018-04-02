Україна збільшила транзит газу на 21%

Транзитний обсяг природного газу в березні 2018 збільшився на 21,3% в порівнянні березнем 2017 року і становить 8.1 млрд куб м.

Про це стало відомо з інформації, наданої центральним диспетчерським департаментом філії "Оператор ГТС України", передає РБК-Україна.

Зокрема, повідомляється, що "Укртрансгаз" вчасно і в повному обсязі виконує заявки на транспортування газу, незважаючи на систематичне протягом 2018 року та попередні роки недотримання Газпромом контрактних тисків в магістральних газопроводах на вхідних точках в українську ГТС.

Всього, середньодобовий транзит в березні поточного року склав 260 млн куб м, що майже на 50 млн / добу або на 22% більше, ніж в лютому 2018 року.

Як підсумок, за результатами першого кварталу 2018 транзит газу з РФ по території України зменшився до 20.100 млрд куб м, що на 3.100 млрд куб м або на 13,3% менше, ніж за перші три місяці минулого року.