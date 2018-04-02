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Українка Кіченок встановила особистий рекорд у парному рейтингу WTA

2 квітня, 2018 - 17:02
Фото Reuters

25-річна українська тенісистка Людмила Кіченок з Дніпра після успішного виступу на турнірі WTA Premier Mandatory у Маямі (США) піднялася у парному рейтингу WTA на чотири позиції.

Уперше в кар'єрі Людмила посідає 35-е місце, повідомляє Тенісний портал України. 

Сестра Людмили Кіченок Надія піднялася на 6 позицій, повторивши особисте досягнення двомісячної давнини - 36-й рядок у списку кращих парних тенісисток світу.

Ольга Савчук посідає  цього тижня в рейтингу WTA 51-у позицію (мінус 1 місце), а Катерина Бондаренко - 58-у (+2).

Нагадаємо, що Світоліна залишилася на четвертому місці у новому рейтингу WTA.

Джерело: День

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