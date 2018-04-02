Українка Кіченок встановила особистий рекорд у парному рейтингу WTA

2 квітня, 2018 - 17:02
25-річна українська тенісистка Людмила Кіченок з Дніпра після успішного виступу на турнірі WTA Premier Mandatory у Маямі (США) піднялася у парному рейтингу WTA на чотири позиції.
Уперше в кар'єрі Людмила посідає 35-е місце, повідомляє Тенісний портал України.
Сестра Людмили Кіченок Надія піднялася на 6 позицій, повторивши особисте досягнення двомісячної давнини - 36-й рядок у списку кращих парних тенісисток світу.
Ольга Савчук посідає цього тижня в рейтингу WTA 51-у позицію (мінус 1 місце), а Катерина Бондаренко - 58-у (+2). Нагадаємо, що Світоліна залишилася на четвертому місці у новому рейтингу WTA.
Ольга Савчук посідає цього тижня в рейтингу WTA 51-у позицію (мінус 1 місце), а Катерина Бондаренко - 58-у (+2).
Нагадаємо, що Світоліна залишилася на четвертому місці у новому рейтингу WTA.
Джерело: День