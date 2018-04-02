Українка Кіченок встановила особистий рекорд у парному рейтингу WTA

25-річна українська тенісистка Людмила Кіченок з Дніпра після успішного виступу на турнірі WTA Premier Mandatory у Маямі (США) піднялася у парному рейтингу WTA на чотири позиції.

Уперше в кар'єрі Людмила посідає 35-е місце, повідомляє Тенісний портал України.

Сестра Людмили Кіченок Надія піднялася на 6 позицій, повторивши особисте досягнення двомісячної давнини - 36-й рядок у списку кращих парних тенісисток світу.