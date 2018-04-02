Українки за три місяці отримали понад 900 млн декретних виплат

За три місяці 2018 року соцстрах виплатив українським жінкам більше 900 млн гривень допомоги по вагітності та пологах. Про це йдеться в повідомленні соцстраху.

“У першому кварталі 2018 року Фонд соціального страхування профінансував надання допомоги по вагітності та пологах для майже 48 тисяч застрахованих осіб. За оперативними даними загальна сума нарахованих виплат склала більше 900 млн гривень”, - йдеться у повідомленні соцстраху.

Додамо, право на отримання декретних виплат у розмірі 100% середньої заробітної плати мають усі працевлаштовані жінки.

Також допомогу можуть надавати одному із застрахованих опікунів у разі усиновлення. Допомога компенсує втрату зарплати протягом всього періоду декретної відпустки, при цьому податки та внески з цієї суми не утримуються.

Зазначається, що на обліку у Фонді перебувають близько 6 млн жінок.

Щоб оформити декретну допомогу необхідно отримати в лікарні, де жінка перебуває на обліку, відповідну довідку – листок непрацездатності.

Раніше повідомлялось, що сума декретних виплат обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами.

Приклад розрахунку: (3 800 грн (заробітна плата застрахованої особи) * 12 місяців) / 365 календарних днів * 126 календарних днів (тривалість відпустки) = 15 742,44 гривень.

Нагадаємо, на декретні виплати у 2018 році можуть розраховувати усі вагітні, проте величина виплат залежатиме від статусу жінки та розміру її доходів.