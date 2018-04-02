Уламки китайської орбітальної станції впали у води Тихого океану

Китайська орбітальна станція "Тянгун-1" увійшла в земну атмосферу, її уламки впали у води Тихого океану. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на офіційні дані китайської сторони.

Зазначається, що переважна більшість станції згоріла, коли входила в атмосферу близько 8:15 ранку (друга година ночі за київським часом).

При цьому у відомстві не вказують, куди саме впали уламки станції, хоча раніше прогнозувалося, що це мало статися біля берегів Бразилії, недалеко від міст Сан-Паулу і Ріо-де-Жанейро.

Тим часом ВПС США також відстежували падіння "Тянгун-1" і підтвердили, що вона приземлилася у південній частині Тихого океану.

За даними астрофізика з Австралійського національного університету Бреда Такера, уламки станції впали у воду на відстані 100 км на північний захід від Таїті.

"Маленькі шматочки безумовно виринуть на поверхню води. Ймовірніше за все, уламки знаходяться в океані, і навіть якщо б люди натрапили на них, це виглядало б як сміття в океані, яке пошириться на велику площу в тисячі квадратних кілометрів", - наголосив Такер.