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В індійському Кашмірі сталися масові заворушення: 17 жертв

2 квітня, 2018 - 10:50
Фото Reuters

В індійському Кашмірі внаслідок поліцейських операцій проти ймовірних членів терористичних угрупувань загинули 4 мирних жителя, 3 солдати та 13 ймовірних бойовиків, щонайменше 70 людей постраждало. Про це у понеділок, 2 квітня, повідомляє Reuters.

Зазначається, що коли сотні людей вийшли на вулиці села Качдоура в районі Шопсіана, щоб спробувати припинити бойове переміщення між бойовиками та силами безпеки, війська використовували сльозоточивий газ та пістолетні знаряддя, аби розігнати натовп. Пізніше вони відкрили вогонь.

Протести також спалахнули і в інших селах штату: у селі Драгад було ліквідовано 7 ймовірних учасників терористичної організації, у селі Діллагем була убита одна людина.

Сьогодні у Кашмірі закриті школи та у деяких районах уведенні обмеження на залізничні перевезення і на рух місцевого транспорту, заблокований також Інтернет.

Джерело: День

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