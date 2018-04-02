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В Україні розпочали кастинг на головні ролі у фільмі "Захар Беркут"

2 квітня, 2018 - 18:05
Фото з відкритих джерел

Команда фільму "Захар Беркут" оголосила кастинг виконавців головних ролей.

Про це повідомляється на сторінці проекту в Facebook.

"Запрошуємо на кастинг молодих талановитих студентів і студенток театральних вузів, які мріють спробувати свої сили в цьому кіно", - йдеться в повідомленні.

Для участі у відборі необхідно підготувати короткі презентаційні промови українською та англійською мовами і прийти на кастинг у своєму місті, згідно з графіком:

  • 3 квітня - м. Запоріжжя (вул. Гоголя, 118, з 10.00 до 18.00);

  • 4 квітня - м. Дніпро (вул. Глінки, 11, з 10.00 до 18.00);

  • 5 квітня - м. Одеса (вул. Левітана, 103, з 10.30 до 18.00);

  • 10 і 11 квітня - м. Харків (час та місце уточнюється);

  • 12 квітня - м. Івано-Франківськ (час та місце уточнюється);

  • 13 квітня - м. Львів (час і місце уточнюються);

  • 16, 17, 18 квітня - м. Київ (час і уточнюється).

Також всі актори (незалежно від місця проживання і віку), які хочуть взяти участь у кастингу фільму, можуть надсилати свої дані за адресою berkut.cast@ukr.net.

Коли почнуться зйомки фільму поки не відомо. Виробництвом картини за підтримки Держкіно займається компанія Kinorob, що зняла раніше перший вітчизняний фільм в жанрі фентезі "Сторожова застава". Режисером "Захара Беркута" стане Ахтем Сеітаблаєв ("Кіборги").

Джерело: День

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