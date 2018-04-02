В Україні розпочався весняний призов

Відсьогодні, 2 квітня, і до кінця травня в Україні триватиме весняний призов на строкову військову службу. Про це заявив начальник Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко, повідомляє "Укрінформ".

"Призовні комісії всіх рівнів розпочнуть свою роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня. 61,6 млн грн обсягів видатків на призов планується перерахувати до 6 квітня в усі комісії", - сказав Артеменко.

Згідно з рішенням уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 190 осіб. Із них до ЗСУ - 8990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 1000 осіб, Держприкордонслужби - 1200 осіб, Нацгвардії - 4000 осіб.

Як повідомлялося, 15 лютого президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році.

У документі визначено на 2018 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: квітень-травень та жовтень-листопад.

Нагадаємо, минулої осені було призвано та направлено до військових частин для проходження строкової служби понад 12 тис. призовників і, таким чином, державне завдання з призову виконано на 100%.