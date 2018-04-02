В уряді пояснили рішення про монетизацію 30 поїздок для пільговиків

Пільговики мають безкоштовними 30 поїздок на місяць на різні види транспорту, однак місцева влада має право збільшити кількість поїздок і надати пільговику для цього кошти. Таке роз'яснення надали Укрінформу в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

"Постановою уряду визначено соціальний мінімум, який обов’язково має бути монетизований – це 30 поїздок на місяць на різні види транспорту. Однак орган місцевого самоврядування має право, враховуючи специфіку того чи іншого населеного пункту, збільшити кількість поїздок і відповідно надати пільговику для цього кошти", - йдеться в роз'ясненні.

В уряді розповіли, що на гарячу лінію Кабінету міністрів України «15-45» надходили непоодинокі скарги про те, що пільговикам - чорнобильцям, учасникам бойових дій, дітям з багатодітних сімей, ветеранам військової служби, особам з інвалідністю тощо - відмовляють у безкоштовному проїзді в громадському транспорті. З іншого боку, частими були нарікання перевізників, які заявляли про свої фінансові втрати, бо за щось потрібно ремонтувати транспортні засоби та підтримувати їх у належному стані.

Як повідомлялося, уряд нещодавно затвердив Порядок монетизації пільг на проїзд та рекомендував органам місцевого самоврядування змінити філософію як у відношенні до пільговиків, так і до перевізників. Так, люди повинні отримувати гроші на руки і самостійно оплачувати проїзд у тому чи іншому громадському транспорті на міських, приміських та міжміських маршрутах.

Протягом двох місяців – до 1 червня 2018 року – обласні державні адміністрації мають затвердити розміри щомісячних виплат пільговикам. А органи місцевого самоврядування – міські, районні та селищні ради – повинні вирішити: давати гроші людям на проїзд на руки чи залишити все як є зараз.

Кожен регіон має визначити середню вартість поїздки саме в цій області і, вже виходячи з рівної кількості поїздок, затвердити мінімальну гарантовану суму виплати за формулою: середня вартість проїзду в місцевому транспорті*соціальна норма поїздок. Люди матимуть змогу використовувати кошти на свій розсуд: хтось може витратити їх на декілька десятків поїздок у трамваї, а комусь буде вигідніше три рази скористатися таксі.

За попередніми підрахунками Мінсоцполітики, в середньому на людину в місяць на проїзд потрібно 150-200 гривень. Щоб не створювати зайвих незручностей для людей, запропоновано синхронізувати дані Пенсійного фонду та органів соціального захисту населення: кошти пільговикам можуть надходити на їх рахунки, де вони отримують свої соціальні виплати – пенсії, допомогу тощо.

Місцеві бюджети, завдячуючи урядовій децентралізаційній реформі, зросли вдвічі – з 146,6 млрд грн у 2016 році до 231 млрд грн. у 2018-му. "Тому аргументи про брак коштів на монетизацію пільг на проїзд урядом не сприйматимуться", - зазначено в повідомленні.

Як відомо, на засіданні 14 березня уряд ухвалив Порядок надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.