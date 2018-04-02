В Ужгороді - бейбі-бум серед екзотичних тварин

У відомому екзотаріумі народилися м’якотілі черепашки, бородаті ящірки агамки, а триметрова самочка тигрового пітона Жужа – перетворилася на справжню квочку. Своїм тілом вона гріє яйця, з яких за два місяці очікують появу маленьких пітонів.

Керує закладом відомий закарпатський журналіст Олег Диба. Для усіх своїх улюбленців, яких в «Акваріумі» десятки – він став другим батьком, адже багато істот довелося рятувати.

«Багато тварин викуплені з поганих умов. Сухопутна черепаха Яша, наприклад, має виразні умови рахіту, бо йому не пощастило з першими власниками, які не забезпечили умов. Але потім були другі власники, які про нього дуже дбали і передали безкоштовно з Києва сюди, бо виїжджали, і побачили, що в нас він буде в добрих умовах. Інші викуповувалися від власників, де змушені були жити в малих акваріумах і тераріумах. Понад триметрова Жужа, яка зараз відклала яйця, жила в тераріумі довжиною всього 90 см і шириною 45 см. Власники навіть не знали, що це самичка, а не самець, як вони все життя думали», – розповів «Дню» пан Олег.

Такий бейбі-бум в екзотаріумі вперше, бо раніше в «Акваріумі» не було стільки тварин, а здебільшого рибки. Близько десяти років тому найстарша змія Олега – імператорський удав Катерина, народила 18 малят. Очікують, що тепер вона може народити знову. Більшість екзотів у закладі з’явилися упродовж двох останніх років.

Будні тварин сповнені цікавих і навіть романтичних історій. Нещодавно, після кількамісячної інкубації, з яєць вилупились дітки облюбованих ужгородською малечею водяних м'якотілих черепах-тріоніксів – Брустліка і Руслани, а це подіє унікальна для усього краю. «Тато і мама цих черепашок - з різних місць Харківщини. Але мама, попри те, що їй спеціально зроблено острів з піском, має збиті неволею інстинкти і відкладає яйця тільки в воду. Ці малята вилупилися з тих яєць, які вдалося врятувати. В «Акваріумі» їх уже три різновікові виводки», – зазначив Олег Диба.

Сьогодні кафе-екзотаріум «Акваріум» – це унікальне місце, адже тут цілком безкоштовно діти та дорослі можуть побачити дивовижних тварин, які до цього могли зустрічати тільки у пізнавальних книжках чи фільмах. Це різні риби, ігуани, пітони, деревні та наземні варани, нічні гекони токі, денні гекони – фельзуми, «кажани»-крилани, скорпіон, павуки птахоїди, різні черепахи, жаба та багато інших дивовижних створінь.

Причому багатьох із них можна не тільки побачити, але й погладити – надзвичайно падкого на ласку ігуану Гришку, який буквально впадає в ступор блаженства, коли його пестять, та навіть велетенських пітонів, котрі не втікають від людських рук, а, навпаки, самі виповзають назустріч їм, бо їх ніколи не витягають з тераріуму проти їх волі.

«Тисячі людей здолали тут свій страх і стереотипи в ставленні до тварин, яких досі вважали страшними. Більшість з них змогли при цьому зняти з голови корону «царя природи» і зрозуміти, що ми – не кращі, а тварини – не гірші за нас. Вони просто інші», – розповів господар «Акваріума».

Вікторія Жуйко, Ужгород, фото надано автором