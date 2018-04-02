В ЄС заявили, що суперечки між САП і НАБУ "не справляють хороше враження"

Керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Петер Ваґнер заявляє, що Брюсселю відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні, і "це не справляє хороше враження". Про це Вагнер заявив у коментарі програмі "Завтра", пише Радіо "Свобода".

"Ми знаємо про події в Києві. Ми слідкуємо за повідомленнями… Безумовно, це не справляє хороше враження, коли ті, хто мав би боротися з корупцією, більше борються між собою. Або ні? Може, часом це тільки шум в пресі, про який ми не можемо судити, або про який дізнаємося тільки через кілька днів", – сказав Вагнер.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника САП Назара Холодницького. У кабінеті Холодницького було встановлено "прослушку", яку нібито прикріпили до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ. У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького. Водночас згодом Ситник визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.