Вчені Чорноморського біосферного заповідника стурбовані проведенням військових навчань на природоохоронній території

Науковці і працівники відділу еколого-просвітньої роботи Чорноморського біосферного заповідника (ЧБЗ) НАН України оприлюднили відкритий лист «до уповноважених органів державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, Національної академії наук України, громадських екологічних та правозахисних організацій», у якому висловлюють обурення щодо проведення військових навчань підрозділами Міноборони на території заповідника.

«Розуміючи важливість випробувань, які проводяться підрозділами Міноборони, заповідник у 2016 році дав згоду на розташування полігону в незаповідній частині півострова Ягорлицький Кут. При цьому нам надавалися чіткі гарантії, що стрільби будуть проводитися виключно над акваторією відкритого моря, за межами заповідних територій та акваторій. Ці гарантії систематично порушуються організаторами стрільб», – йдеться у відкритому листі науковців.

Наприкінці 2017 року Міноборони двічі провело навчальні стрільби з важкого озброєння (випробування нової ракети для системи залпового вогню) по території біосферного заповідника на острові Тендра, незважаючи на наявність військового полігону в межах незаповідної частини острова. Територія, на якій відбувся вибух – урочище «Білі Кучугури» на Тендрівській косі. Про це писали всеукраїнські ЗМІ, а також правозахисна організація «Екологія-Право-Людина». Лист науковців ЧБЗ покликаний попередити подальші навчальні стрільби на природоохоронній території, де зберігається практично єдиний осередок західного варіанту причорноморського степу та існують еталонні природні угруповання.

«У Тендрівській і Ягорлицькій затоках Чорного моря, що омивають Ягорлицький півострів, знаходяться острови, на яких гніздяться пелікан рожевий, косар, нерозень, пухівка, крех середній, пісочник морський, чоботар, кулик-сорока, мартин каспійський, крячки каспійський і малий – види, занесені до Червоної книги України. Ці острови є практично єдиним місцем масового гніздування птахів у Північно-Західному Причорномор’ї з найсуворішим заповідним режимом. Крім того, на територіях, по яких проводяться (і плануються) стрільби, розташовані стаціонарні будівлі та споруди заповідника (польові бази), постійно знаходиться охоронний і технічний персонал, періодично перебувають науковці», – йдеться у повідомленні.

На підтримку науковців ЧБЗ відкрито висловились колеги з інших заповідників та громадських організацій: ГО «Еко-Черемош», Дніпровський Національний університет ім. О. Гончара, НПП «Гуцульщина», Дунайський біосферний заповідник, Біосферний заповідник «Асканія Нова» та інші. Офіційної реакції від Міноборони поки немає.

Довідка «Дня». Чорноморський біосферний заповідник НАН України – одна з найстаріших і найцінніших природоохоронних територій України. Він був створений 14 липня 1927 року. У 1985 році включений до Світової мережі біосферних заповідників. Головним завданням ЧБЗ є збереження його унікальних природних комплексів, а також вивчення основних природних процесів і явищ, які в них відбуваються. Акваторії в межах ЧБЗ – Тендрівська та Ягорлицька затоки, – складно поєднуючи унікальні зональні й азональні компоненти, не мають рівних у Чорноморсько-Азовському регіоні за своєю екологічною та природоохоронною цінністю. Згідно Рамсарської конвенції (1975) вони включені до мережі водно-болотних угідь міжнародного значення.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон