ЄС дає €180 млн на термінову допомогу біженцям у Греції

Єврокомісія виділяє 180 млн євро на проекти з термінової підтримки біженців у Греції. Про це керівна інституція Євросоюзу оголосила у понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Головна програма має за мету допомогти біженцям розміститися у населених пунктах – поза таборами – та забезпечити людям регулярну допомогу готівковими коштами", - повідомили у Єврокомісії.

Із початком запуску програми спільно з Агентством ООН з питань біженців у липні 2017 року в Греції було створено понад 23 тисячі місць для розміщення біженців у населених пунктах. Також більш як 41 тисяча людей користуються створеною системою надання допомоги у вигляді готівки.

Як наголошується, на сьогодні Єврокомісія мобілізувала понад 1,5 млрд євро на підтримку Греції з метою стабілізації гуманітарної ситуації, вирішення проблем міграції та захисту зовнішніх кордонів.

Нагадаємо, днями Європейський стабілізаційний фонд (ESM) схвалив виділення Греції чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 6,7 мільярда євро, мотивувавши це рішення тим, що грецький уряд виконав необхідні реформи і вжив необхідних заходів економії.