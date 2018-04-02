За день бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

Встановлений 30 березня режим «великоднього перемир’я» бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався у повній мірі.

Як повідомляє прес-центр АТО, від початку доби зафіксовано 10 обстрілів українських опорних пунктів.

“Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по наших позиціях в Пісках. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти Бутівка, а з великокаліберних кулеметів – оборонці Водяного. Крім цього, поблизу Авдіївки окупанти застосували по наших укріпленнях гранатомети, а неподалік Водяного й Талаківки – стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

“На Луганському напрямку від початку доби зберігається тиша”, - додали в штабі.