Що вподобав, на те й перетворився.
Григорій Сковорода, український мандрівний філософ, поет, байкар і педагог

За день бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

2 квітня, 2018 - 19:50
Фото Reuters

Встановлений 30 березня режим «великоднього перемир’я» бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався у повній мірі.

Як повідомляє прес-центр АТО, від початку доби зафіксовано 10 обстрілів українських опорних пунктів.

“Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по наших позиціях в Пісках. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти Бутівка, а з великокаліберних кулеметів – оборонці Водяного. Крім цього, поблизу Авдіївки окупанти застосували по наших укріпленнях гранатомети, а неподалік Водяного й Талаківки – стрілецьку зброю”, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

“На Луганському напрямку від початку доби зберігається тиша”, - додали в штабі.

Джерело: День

Більше новин

Політв'язень Бахолдін знаходиться в московському СІЗО-1
Міноборони: За час проведення АТО внаслідок підривання загинуло 2558 людей
Філарет освятив і передав паски для військових у зону АТО
Бельгія вперше прийме на лікування українських військових
Засуджений в окупованому Криму український активіст Балух голодує вже 2 тижні
Правозахисники передали Волкеру звернення про політв'язнів Кремля

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 