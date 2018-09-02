Антимігрантські протести у Німеччині: У Хемніці поліція затримала близько 300 демонстрантів

У німецькому Хемніці в ході суботніх демонстрацій за і проти прийому біженців затримано близько 300 осіб. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає "Укрінформ".

"Участь у різних акціях взяли близько 9500 громадян... Поліція затримала близько 300 осіб, які, очевидно, намагалися проникнути в колони "Альтернативи для Німеччини". Поліція запобігла зіткненням між різними групами", - йдеться в звіті.

За даними правоохоронців, усього зафіксовано 25 правопорушень, таких як заподіяння шкоди майну і тілесних ушкоджень, опір співробітникам правоохоронних органів, використання заборонених символів. Крім того, на напади поскаржилися кілька журналістів. Зокрема, співробітника знімальної групи MDR було поранено.

Повідомляється, що поліцейському відділу Хемніца надавали підтримку більш як 1800 співробітників поліції з федеральних земель Баден-Вюртемберг, Баварія, Бранденбург, Бремен, Гессен, Мекленбург-Передня Померанія, Нижня Саксонія, Рейнланд-Пфальц, Саксонія-Ангальт і федеральної поліції. В їхньому розпорядженні були водомети, бронетранспортери, службові собаки.

На вівторок, 4 вересня, заявлені чергові масові акції.

Нагадаємо, в німецькому Хемніці після вбивства двома мігрантами 35-річного громадянина ФРН з кубинським корінням уже тиждень проходять демонстрації проти прийому біженців і проти ксенофобії.