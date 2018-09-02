Данія заарештувала російське судно з 19 моряками

Влада Данії заарештувала російське судно "Нова Земля" (Novaya Zemlya) з 19 росіянами на борту. Про це повідомили в російській профспілці моряків.

За інформацією профспілки, судно, що належить Мурманському морському пароплавству, стоїть біля мису Скаген.

"На борту судна 19 росіян, подальша доля яких, як і багатьох інших моряків компанії, невідома", - йдеться в повідомленні.

У профспілці російських моряків не уточнили, за яке правопорушення на судно було накладено арешт.

Як повідомлялося раніше, поблизу Бердянська берегова охорона ФСБ Росії затримала у ніч на суботу, 1 вересня, українське судно Amadore.