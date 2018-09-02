День в ООС: 5 українських військових отримали поранення

Упродовж поточної доби, від 7 до 18 години, внаслідок обстрілів зі станкових автоматичних гранатометів з боку бойовиків п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Також повідомляється, що російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими угодами, не застосовувалося.

"Зухвало нехтуючи умовами "шкільного" перемир'я, противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях населених пунктів Кам'янка та Південне", – говориться у повідомленні.

За даними розвідки, вогнем у відповідь двоє окупантів знищено та ще четверо – поранено.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.