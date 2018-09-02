Ford Motor відмовився поставляти Ford Focus в США з Китаю через мита

Американський автовиробник Ford Motor відмовився поставляти авто моделі Focus в США з Китаю з наступного року через введення Штатами 25%-их мит на імпортовані з КНР машини.

Про це пише ЕП.

Ford планував почати поставки нової моделі Focus з Китаю в другій половині 2019 року.

З урахуванням введених Штатами мит, цей план втратив доцільність з економічної точки зору, заявив глава північноамериканського підрозділу Ford Кумар Галхотра.

"Нові тарифи призвели б до істотного зростання наших витрат, - заявив Галхотра в ході телефонної конференції з журналістами в п'ятницю. - Ми можемо знайти нашим ресурсам більш вигідне застосування".

Ford припинив виробництво автомобілів Focus в США в цьому році, в червні виробник повідомив, що поставки цієї моделі на американський ринок будуть здійснюватися з Китаю.

Рішення Ford відмовитися від плану імпорту автомобілів Focus з Китаю означає, що ця модель більше не буде продаватися в США, заявив представник Ford.