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Французька компанія візьме кредит ЄБРР для роботи в Україні

2 вересня, 2018 - 16:54
Фото: expres.ua

Європейський банк реконструкції і розвитку розглядає проект про виділення французькій групі Soufflet 35 млн євро мультивалютного кредиту для роботи її "дочок" в Україні, Польщі, Румунії, Болгарії, Казахстані та Сербії.

Про це йдеться в повідомленні банку, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, рада директорів планує обговорити цей проект на засіданні 3 жовтня.

Передбачається, що кошти будуть спрямовані на поповнення оборотного капіталу, необхідного "дочкам" для роботи на агроринку цих країн - від зберігання і переробки в солод до торгівлі агропродукцією.

Серед клієнтів вказані Soufflet Agro Ukraine і Soufflet Agro Polska, які є 100% "дочками" групи Soufflet.

ТОВ "Суффле Агро Україна" в першому півріччі 2018 року збільшило виручку на 60,3% - до 2,706 млрд гривень, скоротивши чистий прибуток на 2,8% - до 109,93 млн гривень.

У минулому році компанія наростила виручку більш ніж удвічі - до 3,834 млрд гривень, отримавши чистий збиток 23,23 млн гривень в порівнянні з 31,49 млн гривень чистого прибутку роком раніше.

 
    
Джерело: Інтерфакс-Україна
          
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