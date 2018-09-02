ГПУ вирішила закрити справу проти Захарченка, - Сарган

Генеральна прокуратура України закриє кримінальне провадження проти вбитого ватажка терористичного угруповання "Донецька народна республіка" Олександра Захарченка. Про це у неділю, 2 вересня, повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

"За фактом смерті буде прийнято рішення процесуальним керівником про закриття провадження проти особисто Захарченка", — повідомила Сарган.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Грицак під час брифінгу у Києві в суботу заявив про те, що вважає однією з версій вбивства ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка "зачистку тих, хто у 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас".

Представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка терористичного угруповання "ДНР" Олександра Захарченка.

Як повідомлялося, 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко загинув в результаті вибуху в Донецьку.

Прес-секретар голови Держприкордонслужби Олег Слободян вважає про те, що ліквідація бойовика Захарченка свідчить про те, що РФ шукає новий формат окупованих територій.