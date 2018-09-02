Інвестиції до України зросли на 26%

Обсяг капітальних інвестицій в Україні за перше півріччя зріс більш ніж на 26%.

Про це повідомляється в даних Державної служби статистики, інформує Ukraine Now.

Підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 206,9 млрд грн капітальних інвестицій, що на 26,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період 2017р.

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби - 48,1% усіх інвестицій, у будівлі та споруди - 40,0%.

На капітальний ремонт активів спрямовано 14,6 млрд грн капітальних інвестицій (7,1% від загального обсягу).

Капітальні інвестиції в промисловість склали 71,6 млрд грн, що на 34,4% більше ніж у аналогічному періоді минулого року. Це 34% від загального обсягу. На другому місці сільське господарство. Капітальні інвестиції в сільське господарство склали 26,4 млрд грн, що на 9,8% більше ніж у першому півріччі 2017 року і складає 13% від загального обсягу. В будівництво інвестиції склали - 22,4 млрд грн, у транспорт та складське господарство - 18,5 млрд грн.

В інфографіці приведена динаміка капітальних вкладень в Україну у доларовому еквіваленті з 2016 по 2018 рік, за перше півріччя відповідного року.