Кличко взяв участь у прощальних заходах із сенатором Джоном Маккейном

Міський голова Києва Віталій Кличко взяв участь у прощальних заходах із американським сенатором Джоном Маккейном, які відбулися в суботу, 1 вересня 2018 року, у Вашингтоні. Політик отримав запрошення від родини Джона Маккейна та Сенату Сполучених Штатів.

Мер Києва відвідав Національну меморіальну службу в Національному соборі Вашингтона, де були присутні родина і друзі Маккейна, його 106-ти річна матір, сенатори і конгресмени, співробітники офісу сенатора, запрошені світові політики. На службі виступили екс-президенти США Джордж Буш-молодший і Барак Обама, передає прес-служба столичного голови.

"Джон Маккейн був людиною, про життя якої можна написати не одну книгу - починаючи з юності, військової служби, шляху в політиці. Він був справжнім бійцем, патріотом, людиною високих принципів, - відзначив Кличко в коментарі журналістам. - До речі, небагато хто знає, - Маккейн має пряме відношення і до боксу. Він був співавтором так званого закону Мухаммеда Алі, який розділив повноваження промоутерів, менеджерів і боксерів. Це дуже важливий закон для дотримання прав спортсменів. Сенатор багато разів був на боях - підтримував і мене, і Володимира".

Мер Києва відзначив, що вдячний Маккейну і за політичну підтримку, за його поради.

"Після моєї спортивної кар’єри, він підтримував мене також як політика, давав поради. Я дуже вдячний за це. Адже думки, підказки такого досвідченого, впливового політика - завжди цінні", - наголосив Кличко.

Він зауважив, що Україна втратила великого друга, який вірив в неї і допомагав.

"Він все життя боровся за цінності, за демократію. І ми дуже вдячні, що під час Революції гідності Джон Маккейн також був з нами на Майдані, підтримуючи прагнення українців жити в сучасній, демократичній державі. Пам‘ять про нього залишиться в наших серцях", - підсумував Кличко.

Перед церемонією в Національному соборі Вашингтона Кличко коротко поспілкувався з колишнім держсекретарем США Джоном Керрі, спецпредставником держдепу США з питань України Куртом Волкером, екс-мером Нью-Йорка Рудольфо Джуліані, колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, іншими політиками.