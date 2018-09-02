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Константинопольська церква може самостійно надавати автокефалію, - заява собору

2 вересня, 2018 - 20:05
Фото pravpost.org.ua

На Архієрейському соборі у Стамбулі єпископи розглянули питання про те, наскільки Константинопольська церква уповноважена без згоди інших церков надавати автокефалію.

Про це повідомляє "Громадське"

"Відповідь, яку ухвалили єпископи за результатами цього обговорення ствердна — "так, Константинопольський патріархат може надавати автокефалію без будь-яких узгоджень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Стамбулі триває Архієрейський собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання автокефалії Українській Православній церкві.

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